Agneau grillé au romarin

Vous remplissez vos casseroles d'eau à l'évier et vous y égouttez vos pâtes également.

Montage d'un évier de cuisine

Les éviers avec un rebord autour du bord, les éviers à bord automatique, sont déposés dans un trou prédécoupé dans le comptoir. Il s'agit du style le plus courant de montage d'éviers, car la plupart des éviers sont à bord automatique. Vous voyez le rebord autour du bord, là où il "repose" sur le comptoir.

Mais il existe des éviers qui se montent sur le dessous du comptoir, ce qui permet une transition plus douce entre le comptoir et l'évier. Ces éviers sont sans rebord et sont utilisés avec des comptoirs en granit ou en pierre. Ils ne sont pas recommandés pour les stratifiés.

La troisième option est l'évier intégral, dans lequel le comptoir et l'évier sont d'une seule pièce. Ils sont également fabriqués en granit ou en pierre.

Configurations de la cuisine

Les éviers peuvent être dotés d'une seule grande cuve avec l'écoulement au centre. Dans le cas d'un évier à deux cuves, chaque cuve est équipée d'une évacuation qui peut être raccordée à une canalisation centrale.

Dans les éviers à deux ou même trois cuves, la configuration la plus courante est d'avoir une grande cuve et une ou plusieurs autres plus petites.