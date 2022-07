Les éviers de cuisine

L'évier est l'un des outils les plus utiles de votre cuisine. C'est là que vous lavez votre vaisselle et rincez vos légumes. Vous remplissez vos casseroles d'eau à l'évier et vous y égouttez vos pâtes également.

Taille d'un évier de cuisine

Deux facteurs principaux influencent le choix de la taille de l'évier. Le premier est la taille de votre cuisine. La taille de l'évier doit correspondre à celle de votre cuisine.

La National Kitchen and Bath Association recommande un évier à cuve unique de 22 pouces sur 24 pouces pour les cuisines de 150 pieds carrés et moins. La taille moyenne d'une cuisine est deux fois plus grande, soit environ 300 pieds carrés.

Mais vous n'avez pas nécessairement besoin d'un évier de 50 pouces dans une cuisine moyenne. American Standard, l'un des principaux fabricants d'éviers de cuisine, recommande un évier de 33 pouces de long avec une double cuvette pour répondre aux besoins de la plupart des familles.

La profondeur des cuves des éviers de cuisine varie de 6 à 10 pouces. Vous devez prendre en considération les configurations de plomberie ainsi que vos propres préférences pour déterminer la profondeur de votre évier.

Finitions de votre cuisine en rénovation

L'acier inoxydable et l'émail sont des finitions courantes pour les éviers. Faciles à entretenir et résistantes à l'usure, ces finitions se sont avérée être les normes.

Mais vous n'êtes pas limité à ces deux choix. Les éviers en composite, composés d'acrylique et de fibre de verre, ont un éclat brillant et sont élégants, mais ils ont tendance à se rayer et ont une faible tolérance à l'usure.

Le composite de quartz est plus résistant et peut durer plus longtemps que l'évier en acrylique, mais il est toujours susceptible de se rayer. Une alternative au composite est un évier intégral. Celui-ci est composé de granit ou de quartz et est configuré dans le comptoir. L'évier intégral ne fait qu'un avec votre comptoir ; il est fabriqué et installé comme une seule unité.